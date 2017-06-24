Комиссия потребует от Центристской партии 220 000 евро

Комиссия по надзору за финансированием партий готовит новое предписание в отношении Центристской партии, связанное с продажей пожертвованной партии несколько лет назад части здания, которая затем была продана бизнесмену Пааво Петтаю. Комиссия потребует вернуть в государственный бюджет 220 000 евро.

Центристы получили в свое распоряжение часть дома в Тарту в 2010 году, а в 2011 продали его Петтаю за 250 000 евро, который, в свою очередь, заключил договор о дальнейшей продаже части здания, пишет в субботу, 24 июня, Postimees.

Петтай утверждал, что продал недвижимость за 200 000 евро, но окружной суд нашел доказательство того, что на самом деле стоимость сделки составляла всего 30 000 евро, а указанная сумма в 200 000 евро была фиктивной.

В итоге у комиссии возникло подозрение, что с помощью сделки по продаже недвижимости стороны пытались скрыть финансирование партии в размере 220 000 евро, так как центристам удалось продать часть дома стоимостью 30 000 евро за 250 000 евро.