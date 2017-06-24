Нарвские хоккеисты сыграют с "Донбассом" в Континентальном кубке

Нарвская команда "Паэмурру" получила право сыграть Континентальном кубке - международном клубном турнире, который проводится под эгидой Международной федерацией хоккея на льду (IIHF).

Места проведения этапов Континентального кубка-2017/18 IIHF утвердила в субботу, 24 июня, в Братиславе.

Чемпион Эстонии стартует со второго раунда, матчи которого пройдут в Риге с 20 по 22 октября.

Нарвитяне попали в группу В вместе с латвийским "Курбадсом", украинским "Донбассом" и польским клубом "Тыхы", за который концовку минувшего сезона провел лучший бомбардир сборной Эстонии Андрей Макров.

В третий раунд выйдет только победитель группы.

"Паэмурру" станет первым участником Континентального кубка от Эстонии за последние четыре года.