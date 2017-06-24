Актуальная камера 24.06.2017 (20:00)

Центром празднования Дня победы в Ида-Вирумаа в этом году стал курортный город Нарва-Йыэсуу. Уже с утра на площадке возле городского причала развернулась выставка вооружения Кайтселийт, бронетехника Вируского пехотного батальона, спасательная и полицейская спецтехника.
Комиссия по надзору за финансированием партий готовит новое предписание в отношении Центристской партии, связанное с продажей пожертвованной партии несколько лет назад части здания, которая затем была продана бизнесмену Пааво Петтаю. Комиссия потребует вернуть в государственный бюджет 220 000 евро.
По словам премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса, он не может представить себе ситуацию, когда создатель партии Эдгар Сависаар в тот момент, когда у партии высокая поддержка, стал бы баллотироваться по спискам какого-либо избирательного союза.