Сборная Эстонии по легкой атлетике на командном ЧЕ идет 10-й

Выступающая во втором дивизионе командного чемпионата Европы по легкой атлетике сборная Эстонии пока идет на 10-м месте.

После двух дней соревнований в финском городе Вааса эстонская команда занимает 10 место из 12 участвующих стран, передает в субботу, 24 июня, "Актуальная камера" (ETV+).

Сегодня наибольшее количество баллов в эстонскую копилку принесла Лийна Лаасма. Она выиграла соревнования в метании копья. Метательница молота Анна Мария Орель, бегун на 400 метров с барьерами Расмус Мяги и Лийна Чернов, которая бежала 800 метров, заняли четвёртые места.

По регламенту, в европейскую Суперлигу выйдут три лучшие команды из этого дивизиона, а три худшие сборные пойдут на понижение в классе. Соревнования завершатся в воскресенье.