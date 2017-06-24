В Силламяэ с размахом отмечают 60-летие города

Один из самых загадочных городов Эстонии, ранее бывший закрытым для общественности на десятки лет, празднует 60-летие, в 1957 году Силламяэ был присвоен статус города. Торжественное шествие и флеш-моб с участием горожан, открыли празднества, передает в субботу, 24 июня, "Актуальная камера".

"Городу всего 60 лет, а первое упоминание Силламяги было 515 лет назад. У нас действительно есть своя история. Она достаточно интересная и своеобразная. В нашем городе проживали люди, которые принесли славу не только городу, но и всему человечеству. Один академик Павлов чего стоит - нобелевский лауреат. В городе есть историческая основа, и в тоже время есть люди, которые сейчас его строят и развивают. Есть и те, кому можно передать его в будущем," - рассказала председатель горсобрания Силламяэ Елена Коршунова.

По словам Коршуновой, гордость за то, что они силламяэсцы, жителям города сложно объяснить. Причиной этого является, скорее, уникальность Силламяэ, что отмечают и гости, и те, кто приехал сюда работать.

"Силламяэ привлекает людьми. Здесь очень интересные образованные люди, специалисты своего дела. Особенностей у города много. Во-первых, это красивый город, компактно расположенный. Есть и своя изюминка - город свежих морских ветров. Он мне очень нравится", - рассказал член правления фирмы Vestakva Invest Валерий Лавров.

В эти дни в Силламяэ проходит масса мероприятий с приставкой ретро. От показа моды тех лет и возможностью сфотографироваться в этой одежде, до различных выставок. Например автотранспорта, где встречаются и экземпляры - ровесники города.

Воскресный день в Силламяэ будет посвящен спортивным и молодежным мероприятиям.

Подробнее смотрите в видеосюжете.