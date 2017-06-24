ВИДЕО МАТЧА: сборная России проиграла Мексике ({{commentsTotal}})
Сборная России по футболу со счетом 1:2 проиграла команде Мексики в заключительном матче группового этапа и завершила выступление на Кубке конфедераций.
Игру в прямом эфире показывали ETV+ и rus.err.ee. Комментировали встречу, которая прошла на стадионе "Казань Арена", спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и футбольный эксперт Дмитрий Скиперский.
Посмотреть матч теперь можно в повторе.
NB! Просмотр видеозаписи доступен только на территории Эстонии.