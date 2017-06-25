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LIVE: Троизи забил гол и вывел вперед команду Австралии в матче со сборной Чили ({{commentsTotal}})

Джеймс Троизи вывел команду Австралии вперед
Джеймс Троизи вывел команду Австралии вперед Автор: REUTERS/Scanpix
Спорт
Спорт
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В воскресенье, 25 июня, в матче заключительного тура группового турнира Кубка конфедераций сборная Чили по футболу встречается с Австралией. В прямом эфире матч показывает ETV+. Наблюдать за игрой можно и на портале rus.err.ee.

Несмотря на то, что преимущество в первом тайме было у чилийцев, на 42-й минуте Джеймс Троизи забил гол и вывел свою команду вперед. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу Австралии.

Прямая трансляция с московского стадиона "Открытие Арена" началась в 17:50. Комментируют матч спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и эксперт ERR Алексей Маргиев. 

Стартовый состав команды Чили: Клаудио Браво, Эухенио Мена, Маурисио Исла, Пауло Диас, Гонсало Хара, Франсиско Сильва, Хосе Фуэнсалида, Артуро Видаль, Чарлес Арангис, Алексис Санчес, Эдуардо Варгас.

Стартовый состав сборной Австралии выглядит следующим образом: Мэтью Райан, Азиз Бехич, Райан Макгован, Трент Сэйнсбари, Марк Миллигэн, Массимо Луонго, Джексон Ирвайн, Тим Кэхилл, Томи Юрич, Робби Круз, Джеймс Троизи.

После двух туров в активе сборной Чили 4 очка. Столько же и у национальной команды Германии, которая в параллельном матче в Сочи встречается с Камеруном.

Камерун и Австралия набрали по одному очку. Таким образом все четыре сборные сохраняют шансы на выход в плей-офф.

NB! Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.

Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ транслирует 14 матчей турнира, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре:

 

Редактор: Надежда Берсенёва

кубок конфедераций


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