В воскресенье, 25 июня, в матче заключительного тура группового турнира Кубка конфедераций сборная Чили по футболу встречалась с Австралией. В прямом эфире матч показывал ETV+. Наблюдать за игрой можно было и на портале rus.err.ee. Игра закончилась вничью со счетом 1:1.

Первый тайм прошел с преимуществом команды Чили, но несмотря на это на 42-й минуте австралиец Джеймс Троизи забил гол и вывел свою команду вперед. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу Австралии.

Во втором тайме на 67-й минуте Мартин Родригес воспользовался суматохой у ворот Австралии, выбежал из-за спин защитников и переиграл вратаря. Счет стал - 1:1.

Команда Чили набрала в группе В пять очков и заняла второе место, австралийцы стали третьими с двумя баллами. Данный результат позволил чилийской команде выйти в 1/2 финала соревнований, австралийцы завершили выступление на турнире.

В полуфинале чилийцы сыграют со сборной Португалии. Встреча пройдет 28 июня в Казани.

Первое место в группе В заняла сборная Германии, которая выиграла у Камеруна со счетом 3:1. Сборная Германии сыграет в полуфинале со сборной Мексики.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

Прямую трансляцию матча с московского стадиона "Открытие Арена" комментировали спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и эксперт ERR Алексей Маргиев.

Видео всего матча:

NB! Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.

Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ транслирует 14 матчей турнира, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре: