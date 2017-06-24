В воскресенье в Эстонии возможны кратковременные дожди ({{commentsTotal}})
Над Ботническим заливом образуется новый циклон и его южная периферия в воскресенье будет определять погоду в Эстонии.
Ночью облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западное 4-11, на островах и побережье усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха 8..14°C.
Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 16..20°C.
Источник: "АК" (ETV+)