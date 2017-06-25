"Политрулет": метания Сависаара и Мыйза, спортпрогноз и "История одного города" по-причудски

Найдут ли Эдгар Сависаар и Юри Мыйз окончательно избирательный список для себя? Какие известные спортсмены пойдут на муниципальные выборы? Продолжит ли лихорадить город Калласте? В поддержку чего еще создадут группу в Рийгикогу? - читайте летний вопросник о политической жизни Эстонии на портале rus.err.ee.

"Политрулет" уходит в летний отпуск до сентября (хотя может случится всякое, поэтому удивляться возможным спецвыпускам не стоит), но оставлять вас без мозговой работы аж на два месяца не хочется, поэтому сегодняшний выпуск будет построен на вопросах, на которые вы и будете пытаться найти ответы в течение июля и августа.

Вопрос первый был задан еще в дебютном выпуске "Политрулета" от 2 декабря 2016 года, и он (вопрос) до сих пор не потерял актуальности. Пойдет ли Эдгар Сависаар на муниципальные выборы 2017 года и в чьих рядах?

История вопроса:

5 ноября 2016 года - Проходит съезд Центристской партии, в котором действующий на тот момент председатель партии Эдгар Сависаар не участвует. Своих сторонников он призывает голосовать на выборах нового лидера за евродепутата Яну Тоом, однако она уступает Юри Ратасу. Появляются первые слухи о создании так называемого "Списка Сависаара" на предстоящих муниципальных выборах.

30 января - Эдгара Сависаара трудоустраивают в Центристской партии советником по истории. Кажется, что экс-председатель приходит к компромиссу с Ратасом.

20 февраля - На заседании совета столичного отделения Центристской партии принимается решение, что избирательный список на местных выборах в Ласнамяэ возглавит вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. За кандидатуру Эдгара Сависаара на место во главе избирательного списка отдается лишь один голос (Ольги Ивановой) из 10 участников совета. До этого с 1996 года список Центристской партии в Ласнамяэ на муниципальных выборах в Таллинне возглавлял Эдгар Сависаар, который каждый раз улучшал свой результат.

27 февраля - Эдгара Сависаара избирают в правление ласнамяэского отделения Центристской партии. В своей речи Сависаар отмечает, что решение о том, будет ли он баллотироваться на муниципальных выборах 2017 года, будет принято в последнюю минуту.

14 марта - Проходит собрание ласнамяэского отделения Центристской партии, на котором обсуждают составление избирательного списка. Руководитель ячейки Ольга Иванова через два дня после собрания говорит, что Эдгар Сависаар дал согласие на то, чтобы баллотироваться и попросил включить его в список. Однако тогдашний генсек центристов Яак Ааб отмечает, что он разговаривал с несколькими членами правления, но ни одного слова о возможном участии Эдгара Сависаара в муниципальных выборах сказано не было. Сам Сависаар на своей странице в Facebook пишет: "Я хотел бы участвовать в выборах, но все зависит от моего здоровья. Это сейчас самое важное, и из этого я исхожу. Пожалуйста, исходите и вы!".

21 марта - Адвокат Сависаара Оливер Няэс ходатайствует о прекращении уголовного дела о коррупции в отношении Сависаара в связи с состоянием здоровья подсудимого.

26 марта - Вице-председатель Центристской партии Майлис Репс говорит, что Сависаар не будет участвовать в муниципальных выборах, поскольку в таком случае продолжится судебный процесс .

5 июня - Экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины считает, что для удовлетворения ходатайства адвоката Сависаара нет никаких оснований. По оценке экспертов, Эдгар Сависаар, несмотря на состояние здоровья, способен принимать участие в судебных заседаниях, а в случае признания его виновным, отбывать и наказание. "Исходя из критериев экспертов, я останусь в политике еще надолго", - комментирует ситуацию Сависаар.

14 июня - В Харьюский уездный суд вызывают скорую помощь к Сависаару. Политика увозят на некоторое время в больницу. Сообщается, что судебный процесс продолжится в августе.

19 июня - Новый пост в сети Facebook от Сависаара: "Недавно я порадовался тому, что комиссия из трех патологов и одного кардиолога признала меня достаточно здоровым. И это хорошо! Если я могу отправиться защищать себя в суд, то могу пойти и на местные выборы обновить свой мандат". Генеральный секретарь центристов Михаил Корб заверяет, что избирательные списки партии открыты для Эдгара Сависаара. В тот же день Яна Тоом говорит, что ее участие в муниципальных выборах под первым номером в Пыхья-Таллинне в списке Центристской партии находится под вопросом.

20 июня - Предприниматель и президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа в студии портала Rus.Postimees.ee заявляет, что на предстоящих осенью муниципальных выборах планирует баллотироваться в Таллиннское городское собрание. По его словам, он собирается создать свой избирательный союз. Команду Сыырумаа готов поддержать экс-мэр Таллинна, предприниматель Юри Мыйз. Также глава ЭОК не исключает сотрудничества с Эдгаром Сависааром.

21 июня - Юри Ратас говорит, что не может представить себе ситуацию, когда создатель партии Эдгар Сависаар в тот момент, когда у партии столь высокая поддержка, стал бы баллотироваться по спискам какого-либо избирательного союза.

Внеклассное чтение на лето:

Ратас: не могу представить, чтобы основатель партии баллотировался по другому списку

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Эдгар Сависаар намекнул на свое участие в муниципальных выборах

Урмас Сыырумаа будет баллотироваться в Таллиннское горсобрание

Удачный кадр июня: министры-близняшки

Длинный текст нужно разбавить фотографией. Удачный кадр получился у пришедшего 15 июня на пресс-конференцию правительства корреспондента "Актуальной камеры" Дмитрия Куликова. На фотографии запечатлены два министра, работающие в Министерстве экономики и коммуникаций. Урве Пало (слева, Социал-демократическая партия) отвечает за предпринимательство и инфотехнологии, а Кадри Симсон (справа, Центристская партия) - за экономику и инфраструктуру. Пало даже поделилась публикацией Куликова c надписью "Совместная работа в одном доме имеет свое влияние".

Вопрос второй: в чьих рядах на муниципальных выборах будет баллотироваться Юри Мыйз? Остановится ли он на списке Сыырумаа или продолжит поиски дальше?

История вопроса:

23 марта - Предприниматель Юри Мыйз сообщает, что ищет избирательный список, в составе которого намерен выдвинуть свою кандидатуру на местных выборах в Таллинне. Становится известно о его встрече с лидерами Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартом и Мартином Хельме.

3 мая - Еженедельник Eesti Ekspress в разделе "Слухи" пишет о том, что Мыйз будет баллотироваться по списку Партии реформ.

10 мая - Мыйз в интервью ERR говорит о том, что выбирает между EKRE и реформистами, при этом он рассматривает и третий вариант - Центристскую партию, однако все же склоняется к тому, что в дверь к центристам стучаться не будет.

19 июня - Не представленная в парламенте партия "Зеленые Эстонии" выступает с громким заявлением, что известный экономический и политический деятель предложил "зеленым" сделку - финансирование предвыборной кампании в обмен на поддержку проекта Rail Baltic. В тот же день Мыйз признается, что этим деятелем был он.

20 июня - Становится известно о создаваемом Урмасом Сыырумаа избирательном союзе, который готов поддержать и Мыйз.

Внеклассное чтение на лето:

Юри Мыйз предлагал "зеленым" деньги в обмен на изменение их позиции по Rail Baltic

Объединение недели: группа в поддержку достоинства Рийгикогу

В Рийгикогу существует множество различных парламентских групп и объединений. Темы разнообразные - от гандбола до пчел. Но теперь парламентарии решили удивить всех и создать группу в поддержку Рийгикогу, то есть самих себя. Как пояснил председатель группы Игорь Грязин (Партия реформ), цель группы – обеспечить нормальную, спокойную и корректную рабочую среду, которая позволила бы сконцентрироваться на политической деятельности. По словам Грязина, в своей работе группа будет исходит из личной интуиции и опыта.

Внеклассное чтение на лето:

Игорь Грязин возглавил парламентскую группу в поддержку достоинства Рийгикогу

Вопрос третий: кого еще из спортсменов привлекут к выступлению на местных выборах?

В прошлом "Политрулете" мы писали о том, что экс-главный тренер сборной Эстонии Тармо Рюйтли решил баллотироваться на муниципальных выборах в Таллинне по спискам Социал-демократической партии. Позднее стало известно, что соцдемы решили также привлечь в свои ряду мотогонщицу Анастасию Коваленко и многократных чемпионок Эстонии по художественной гимнастике Ольгу и Викторию Богдановых. Кроме того, портал rus.err.ee писал ранее о возможном участии в муниципальных выборах по спискам центристов чемпиона Эстонии по фигурному катанию Даниэля Альберта Науритса. В Тарту активничает экс-баскетболист сборной Эстонии Танель Тейн, создавший новый избирательный союз "За Тарту".

В Эстонии люди из мира спорта порой добиваются неплохих успехов в политике. Недавно министром финансов стал двукратный олимпийский призер, яхтсмен Тоомас Тынисте (IRL). В парламенте заседает серебряный призер Олимпиады-2004, гребец Юри Яансон (Партия реформ), а в Таллиннском горсобрании и вовсе солидное представительство бывших и действующих спортсменов: Ирина Эмбрих (фехтование, ЦП), Елена Глебова (фигурное катание, ЦП), Юрий Грибовский (джиу-джитсу, ЦП), Денис Преснецов (таэквондо, ЦП), Эрки Ноол (десятиборье, беспартийный, фракция IRL), Яак Уудмяэ (тройной прыжок, прыжки в длину, IRL).

И так далее:

Рубрика, в которой "Политрулет" обращает на важные новости, вышедшие в последнее время на портале rus.err.ee, к которым-то и добавить нечего. Просто читайте и получайте удовольствие!

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Вопрос четвертый: сменится ли еще раз мэр в Калласте до осенних выборов?

В среду, 21 июня, в Калласте (город на берегу Чудского озера, население - 769 человек) был избран новый мэр. Им стал стал старейшина волости Пейпсияэре (а такое совмещение должностей у нас законом разрешается) Александр Широков, который с 2014 года состоит в Центристской партии.

История вопроса:

20 октября 2013 года - Проходят муниципальные выборы. Побеждает избирательный союз "Калласте - наш дом", получивший шесть из девяти мест в горсобрании. Больше всех голосов (81) победившему избирательному союзу приносит Виктор Нукка, которого ранее в марте того же года Тартуский уездный суд отстранил от должности мэра Калласте из-за выдвинутых подозрений по нецелевому использованию средств.

8 ноября 2013 года - Горсобрание Калласте избрает мэром города Виктора Нукка. "Ранее были проведены консультации с городским секретарем и юристами. По их оценке, у меня было право претендовать на пост мэра", - говорит тогда Нукка.

Однако поскольку продолжается расследование уголовного дела, то приходится назначить исполняющего обязанности мэра, а сам Нукка становится вице-мэром. С 18 ноября по 27 ноября 2013 года должность мэра исполняет Лидия Рейсенбук, а со 2 декабря 2013-го городом временно руководит Игорь Гойдин-Карлов, получавший за это ежемесячную компенсацию в размере 800 евро. Основным же местом работы Гойдина-Карлова было тартуское отделение фирмы кабельного телевидения STV.

15 октября 2014 года - Тартуский уездный суд оглашает приговор по делу о коррупции в Калласте - Виктор Нукка и два бухгалтера признаются виновными в присвоении городского имущества. Нукка приговаривают к одному году и шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком аналогичной продолжительности.

17 ноября 2014 года - Новым мэром Калласте избирают Герли Коппель, поскольку 11 ноября Нукка официально освобождают от обязанностей градоначальника. Однако Нукка продолжает работать как вице-мэр.

2 июня 2015 года - Новым мэром Калласте избрают Геннадий Кульков, поскольку в конце мая Коппель решает по собственному желанию покинуть должность. "В Калласте не хотят ничего менять. Из меня хотели сделать "танкиста". Я в такие игры не играю", - в серцах бросает тогда Коппель. Также в мае наконец уходит из мэрии Нукка. Новый мэр тоже когда-то имел неприятности с законом. Кульков с 2002 по 2007 год работал мэром Муствеэ, покинул эту должность, поскольку ему выразили недоверие. В ноябре 2007-го Харьюский уездный суд приговорил Кулькова к году условного заключения с трехлетним испытательным сроком за незаконное лишение свободы другого человека, которым был депутат горсобрания Муствеэ Федор Маспанов. Судимость Кулькова была погашена в ноябре 2013-го.

12 мая 2017 года - Депутаты городского собрания выбирают нового председателя, поскольку предыдущий - Федор Плешанков - покинул свой пост, поскольку был признан виновным в коррупционном преступлении. Председателя выбрать не удается, так как оба кандидата получают равное число голосов, зато три депутата горсобрания Калласте - Яак Юпрус, Андрес-Андрей Хансман и Кристина Феклистова - решают выразить недоверие мэру Кулькову, поскольку они недовольны действиями градоначальника по защите интересов Калласте в ходе административной реформы, а также тем, как используется местный судоремонтный стапель. При этом в официальном заявлении трижды неправильно указана фамилия мэра - не Кульков, а Клочко, а затем синей ручкой были сделаны изменения. Клочко - фамилия не чужая для жителей Калласте. В середине нулевых Виктор Клочко действительно был мэром этого города.

29 мая 2017 года - Депутаты городского собрания Калласте отправляют в отставку мэра Кулькова, наконец решается вопрос с председателем горсобрания, которым становится Лидия Опикова. Исполняющей обязанности мэра становится заведующая городской социальной службой Виктория Иванова.

22 июня 2017 года - Новым мэром становится Александр Широков, который выигрывает у Ивановой выборы со счетом 5:4.

Внеклассное чтение на лето:

Новым мэром Калласте стал старейшина волости Пейпсияэре

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