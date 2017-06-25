Число погибших в результате возгорания цистерны с топливом в Пакистане возросло до 141, более 60 человек пострадали. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Geo Tv со ссылкой на экстренные службы.

Ранее поступала информация о 123 жертвах и 40 пострадавших. Инцидент произошел в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане. По данным телеканала, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, как вдруг начался пожар. У пострадавших обширные ожоги тела, многие из них находятся в критическом состоянии, передает ТАСС.

По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов. На настоящий момент спасателям удалось локализовать пожар.

Как ранее сообщила Русская служба би-би-си, по предварительным данным, бензовоз перевернулся из-за того, что ехал на слишком большой скорости.

В пакистанских интернет-изданиях появляются фотографии, на которых видны обгоревшие тела и автомобили.

Власти опасаются, что некоторые жертвы могут быть опознаны только с помощью анализа образцов ДНК, так как их тела очень сильно обгорели.

По словам корреспондентов, пакистанские дороги известны тем, что ездить по ним очень опасно: автомобили зачастую находятся в плохом состоянии, а водители нарушают правила дорожного движения.

На место происшествия были направлены военные вертолеты для транспортировки пострадавших в больницы, сообщил в "Твиттере" представитель армии генерал-майор Асиф Гафур.

По информации местных СМИ, сгорели как минимум шесть автомобилей и 12 мотоциклов.