В понедельник состоится презентация монеты евро в честь 100-летия Эстонской Республики

В понедельник, 26 июня, в Белом зале замка Тоомпеа в рамках празднования столетнего юбилея Эстонской Республики состоится презентация монеты достоинством два евро.

На презентации выступят вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа, президент Банка Эстонии Ардо Ханссон, оформитель монеты Яаан Меристо и заместитель директора Эстонского военного музея Тоомас Хийо.

26 июня является важной вехой на пути к независимости Эстонии: сто лет назад в издании "Tallinna Teataja" вышло постановление, провозглашающее Временный Земский Совет Эстляндской губернии, или Mаапяэв, с правом введения налогов, норм и т.п.

Монеты поступят в продажу в э-магазине Банка Эстонии 26 июня в 14 часов, а в магазине Музея Банка Эстонии 27 июня в полдень. Карты с монетами с 27 июня можно будет приобрести также в почтовых конторах по всей Эстонии.