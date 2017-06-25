rus.err.ee

В понедельник состоится презентация монеты евро в честь 100-летия Эстонской Республики ({{commentsTotal}})

Банк Эстонии.
Банк Эстонии. Автор: Мартин Дремлюга/ERR
EV100
EV100

В понедельник, 26 июня, в Белом зале замка Тоомпеа в рамках празднования столетнего юбилея Эстонской Республики состоится презентация монеты достоинством два евро.

На презентации выступят вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа, президент Банка Эстонии Ардо Ханссон, оформитель монеты Яаан Меристо и заместитель директора Эстонского военного музея Тоомас Хийо.

26 июня является важной вехой на пути к независимости Эстонии: сто лет назад в издании "Tallinna Teataja" вышло постановление, провозглашающее Временный Земский Совет Эстляндской губернии, или Mаапяэв, с правом введения налогов, норм и т.п.

Монеты поступят в продажу в э-магазине Банка Эстонии 26 июня в 14 часов, а в магазине Музея Банка Эстонии 27 июня в полдень. Карты с монетами с 27 июня можно будет приобрести также в почтовых конторах по всей Эстонии.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS

монетыбанк эстонии


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Футболисты сборной Чили относятся к числу фаворитов турнира.Футболисты сборной Чили относятся к числу фаворитов турнира.
LIVE на RUS ERR: сборная Чили встречается с Австралией на Кубке конфедераций
Полиция отстранила от движения 59 нетрезвых водителя.Полиция отстранила от движения 59 нетрезвых водителя.
В Иванов день полиция задержала 59 нетрезвых водителей
Банк Эстонии.Банк Эстонии.
В понедельник состоится презентация монеты евро в честь 100-летия Эстонской Республики
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
В Пакистане при аварии бензовоза погибли более 120 человек
Жители Силламяэ любят свой город.Жители Силламяэ любят свой город.
В Силламяэ с размахом отмечают 60-летие города
Сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф турнира.Сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф турнира.
ВИДЕО ГОЛОВ: сборная России проиграла Мексике и вылетела с домашнего Кубка конфедераций

В субботу, 24 июня, в поединке заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций сборная России проиграла в Казани национальной команде Мексике - 1:2. В параллельном матче португальцы разгромили Новую Зеландию - 4:0. В итоге в полуфинал из группы А вышли Португалия и Мексика.

Обновлено: 20:11 
ДТП в Вильяндимаа унесло жизнь 16-летнего подростка.ДТП в Вильяндимаа унесло жизнь 16-летнего подростка.
В Вильяндиском уезде погиб 16-летний водитель кроссового автомобиля
Обновлено: 15:50 
Офосу Аппиа на Мальту не полетит.Офосу Аппиа на Мальту не полетит.
"Инфонет" отправится на Мальту без Офосу Аппиа
Вандалы уничтожили городское имущество.Вандалы уничтожили городское имущество.
Ущерб от действий вандалов на Штромке местные власти оценили в 5500 евро
Керсти Кальюлайд выступает с речью на параде.Керсти Кальюлайд выступает с речью на параде.
Керсти Кальюлайд: безопасность начинается с каждого из нас
Парад в честь Дня победы в Освободительной войне в Раквере.Парад в честь Дня победы в Освободительной войне в Раквере.
В Раквере прошел парад в честь победы в Освободительной войне
Обновлено: 12:05 
Генерал-майор Меэлис Кийли.Генерал-майор Меэлис Кийли.
Глава Кайтселийта подчеркнул значение союзников
ЭСТОНИЯ
Bo имя внутренней безопасности Эстонии в Департаменте полиции и погранохраны работает более 5000 человек.Bo имя внутренней безопасности Эстонии в Департаменте полиции и погранохраны работает более 5000 человек.
Иванова ночь для полиции и спасателей прошла спокойно
Обновлено: 24.06

Празднования по случаю очередной годовщины победы в Освободительной войне и встреча Ивановой ночи для как для дорожной полиции, так и для спасателей были в целом спокойными. 

От центристов потребуют вернуть в госбюджет 220 тысяч евро.От центристов потребуют вернуть в госбюджет 220 тысяч евро.
Комиссия потребует от Центристской партии 220 000 евро
Бывшему полицейскому грозит условный срок.Бывшему полицейскому грозит условный срок.
Бывшему полицейскому грозит условный срок за применение силы к подросткам
На празднике в Ласнамяэ было многолюдно.На празднике в Ласнамяэ было многолюдно.
В Ласнамяэ в праздновании Ивановой ночи приняли участие свыше 6000 человек
Opel Zafira. Иллюстративный снимок.Opel Zafira. Иллюстративный снимок.
В Йыгевамаа пьяный подросток без прав устроил ДТП
Крупнейшая в Эстонии медицинская лаборатория Synlab переехала в новые помещения
Обновлено: 23.06
Дом Стенбока - резиденция правительства Эстонии.Дом Стенбока - резиденция правительства Эстонии.
Исследование: в Эстонии правительству доверяют 55% жителей страны
ИДА-ВИРУМАА
Нарвский Нарвский
Нарвские хоккеисты сыграют в Риге с "Донбассом" в Континентальном кубке
Йыхви. Иллюстративное фото.Йыхви. Иллюстративное фото.
Число мандатов в Йыхвиском волостном собрании останется неизменным
Прибывший из Раквере огонь Яновой ночи был торжественно передан руководителям всех местных самоуправлений уезда.Прибывший из Раквере огонь Яновой ночи был торжественно передан руководителям всех местных самоуправлений уезда.
Уезд Ида-Вирумаа отметил День победы парадом в Нарва-Йыэсуу
Выпускники Вирумааского колледжаВыпускники Вирумааского колледжа
Выпускники Вирумааского колледжа ТТУ получили дипломы
Схема движения на Нарвском вокзале.Схема движения на Нарвском вокзале.
Остановку междугородних автобусов в Нарве перенесли к мосту через железную дорогу
Мнение / Интервью
Юри Ратас.Юри Ратас.
Ратас: не могу представить, чтобы основатель партии баллотировался по другому списку

По словам премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса, он не может представить себе ситуацию, когда создатель партии Эдгар Сависаар в тот момент, когда у партии высокая поддержка, стал бы баллотироваться по спискам какого-либо избирательного союза.

Пеэтер Эрнитс.Пеэтер Эрнитс.
Эрнитс о ситуации в Центристской партии: обстановка очень напряженная
Maxima.Maxima.
Директор Maxima: правительство могло бы изменить политику в области алкоголя и рабочей силы
Денис КоваленкоДенис Коваленко
Денис Коваленко: в моде - усталые локоны и припудренные прически
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Команда "Радио 4".Команда "Радио 4".
"Радио 4" вернуло себе титул самой популярной радиостанции Эстонии на русском языке
Налогово-таможенный департамент Эстонии за две недели изъял 14 000 спиннеров
Кадр из видеообращенияКадр из видеообращения
Фон видеообращения старейшины Ласнамяэ к выпускникам напоминает цвета флага РФ
Обновлено: 20:52 
ЗА РУБЕЖОМ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции потерял сознание во время праздничной молитвы
Полицейские в Магдебурге. Иллюстративный снимок.Полицейские в Магдебурге. Иллюстративный снимок.
В массовой драке между мигрантами и футбольными фанатами в Германии пострадали 15 полицейских
С начала 2014 года в Ираке погибли 28 журналистов.
Французская журналистка умерла после ранения в Мосуле
Иванка Трамп
Дочь Трампа вызвали в суд по делу о краже туфель
Гельмут Коль в 2012 году.
Юри Ратас примет участие в церемонии прощания с Гельмутом Колем
Аналогичное ЧП произошло в Китае и в 2016 году.
В Китае из-за схода оползня более 100 человек пропали без вести
ЭКОНОМИКА
Rail BalticRail Baltic
Еврокомиссия предлагает выделить на проект Rail Baltic треть запрошенного финансирования
22 июня в Брюсселе стартовал саммит ЕС.22 июня в Брюсселе стартовал саммит ЕС.
На саммите ЕС договорились о продлении санкций в отношении России
22.06
Вслед за Эстонией договор о развитии Rail Baltic ратифицировал и Латвийский сейм
22.06
Производитель алкоголя Liviko нарастил обороты за счет приграничной торговли с Латвией
22.06
В первом квартале жилье в Эстонии подорожало на 7,7%
21.06
Эстония и Литва не смогли договориться о синхронизации своих электросетей с Европой
21.06
Eesti Energia будет продавать природный газ и электричество в Польше
СПОРТ
ВИДЕО МАТЧА: сборная России проиграла Мексике
Лийна ЛаасмаЛийна Лаасма
Сборная Эстонии по легкой атлетике на командном ЧЕ идет 10-й
Команда лондонского
Лондонские футбольные клубы отдадут сбор от финальной игры пострадавшим в Гренфелл-тауэр
Автобус сгорел дотла. К счастью, никто не пострадал.
Перевозивший молодых футболистов Даугавпилса автобус сгорел дотла
Сборные Германии и Чили разошлись миром.Сборные Германии и Чили разошлись миром.
ВИДЕО ГОЛОВ и МАТЧА: сборные Германии и Чили поделили очки на Кубке конфедераций - 1:1
Обновлено: 22.06
Замбо-Ангисса перебрасывает мяч через австралийского вратаря и забивает гол.Замбо-Ангисса перебрасывает мяч через австралийского вратаря и забивает гол.
ВИДЕО ГОЛОВ И МАТЧА: сборные Австралии и Камеруна сыграли вничью на Кубке конфедераций - 1:1
Обновлено: 22.06
ФОТО и ВИДЕО: сборная Мексики выиграла у Новой Зеландии на Кубке конфедераций со счетом 2:1
Обновлено: 21.06
КУЛЬТУРА
Экспозиция народных костюмов в Эстонском национальном музее.Экспозиция народных костюмов в Эстонском национальном музее.
В Эстонском национальном музее открывается выставка народного костюма
Тапаская железнодорожная станция — одна из старейших в Эстонии.Тапаская железнодорожная станция — одна из старейших в Эстонии.
Железнодорожный вокзал в Тапа признан памятником культуры
Лидер группы Лидер группы
В России вышла новая книга о группе "Ленинград"
11-й Молодежный праздник песни и танца.11-й Молодежный праздник песни и танца.
30 июня в Таллинне начнется Молодежный праздник песни и танца
Председательство Эстонии в ЕС
Юри Ратас на встрече в Гааге с представителями стран Бенилюкса, Балтии и Скандинавии.Юри Ратас на встрече в Гааге с представителями стран Бенилюкса, Балтии и Скандинавии.
Юри Ратас: общий цифровой рынок ЕС создаст рабочие места и поможет росту экономики
Водителям придется запастить терпением.Водителям придется запастить терпением.
Из-за председательства Эстонии в ЕС на дорогах Таллинна будут перекрывать движение
Юри Ратас.
Юри Ратас отправляется с визитами в Люксембург и Нидерланды
Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.
Начало председательства Эстонии в Совете ЕС отметят грандиозным праздником на площади Вабадузе
РАЗНОЕ
Google перестанет сканировать почту пользователей
Пик бракосочетаний в Эстонии традиционно приходится на июль.Пик бракосочетаний в Эстонии традиционно приходится на июль.
В мае в Эстонии число браков на 40% превысило количество разводов
Волли КальмВолли Кальм
Ректор Тартуского университета пожаловался на газету Eesti Päevaleht
Бал цветов в ТаллиннеБал цветов в Таллинне
В Таллинне прошел бал цветов
В Мурманске в середине июня выпал снег.В Мурманске в середине июня выпал снег.
В Мурманске 20 июня выпал снег
последние новости
11:26
Число жертв возгорания цистерны с топливом в Пакистане превысило 140 человек Обновлено
11:20
Президент Турции потерял сознание во время праздничной молитвы
11:08
В странах Балтии накопление начинают для детей все более младшего возраста
10:52
В понедельник состоится презентация монеты евро в честь 100-летия Эстонской Республики
10:29
В Иванов день полиция задержала 59 нетрезвых водителей
10:06
Боррелиоз диагоностирован у 179 человек
10:05
LIVE на RUS ERR: сборная Чили встречается с Австралией на Кубке конфедераций
24.06
В воскресенье в Эстонии возможны кратковременные дожди
24.06
ВИДЕО МАТЧА: сборная России проиграла Мексике
24.06
В Силламяэ с размахом отмечают 60-летие города
24.06
Иванова ночь для полиции и спасателей прошла спокойно Обновлено
24.06
Сборная Эстонии по легкой атлетике на командном ЧЕ идет 10-й
24.06
Актуальная камера 24.06.2017 (20:00)
24.06
ВИДЕО ГОЛОВ: сборная России проиграла Мексике и вылетела с домашнего Кубка конфедераций Обновлено
актуальная камера
Актуальная камера.
Актуальная камера 23.06.2017 (20:00)
погода
Днем переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь.
Яанов день будет теплым и пасмурным
топ читаемости
24.06
ВИДЕО ГОЛОВ: сборная России проиграла Мексике и вылетела с домашнего Кубка конфедераций Обновлено
24.06
В Силламяэ с размахом отмечают 60-летие города
24.06
Ущерб от действий вандалов на Штромке местные власти оценили в 5500 евро
24.06
"Инфонет" отправится на Мальту без Офосу Аппиа
24.06
В Вильяндиском уезде погиб 16-летний водитель кроссового автомобиля Обновлено
22.06
В Таллинне прошел бал цветов
24.06
Ректор Тартуского университета пожаловался на газету Eesti Päevaleht
24.06
Актуальная камера 24.06.2017 (20:00)
23.06
Еврокомиссия предлагает выделить на проект Rail Baltic треть запрошенного финансирования
24.06
Иванова ночь для полиции и спасателей прошла спокойно Обновлено