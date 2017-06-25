Президент Турции потерял сознание во время праздничной молитвы

Врачи оказали президенту Турции срочную медицинскую помощь на месте, после чего он пришел в себя.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы по случаю окончания священного месяца Рамадан. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Turk, передает ТАСС.

По данным телеканал CNN Turk, во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул у турецкого лидера внезапно повысился уровень сахара, и он упал в обморок. Врачи оказали ему срочную медицинскую помощь на месте, после чего Эрдоган пришел в себя.