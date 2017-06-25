Минсоцдел не поддерживает отмену алкорегистра

Если Министерство сельской жизни планирует отменить алкогольный регистр, то Министерство социальных дел эту идею не поддерживает, поскольку меньший сбор данных об алкогольной продукции может привести к ряду рисков.

Министерство социальных дел считает, что у государственного алкогольного регистра в дополнение к надзору есть еще и предупредительная роль, поскольку обязательства предоставллять информацию о различных аспектах продукта снижает риск того, что по небрежности или какой-либо другой причине останутся без внимания связанные с безопасностью аспекты.

По словам министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского, изменения не должны ухудшать возможность контроля за безопасностью продуктов со стороны Ветеринарно-продуктового департамента.

"Произошедшая в 2012 году в Чехии трагедия в связи с употреблением метанола показала, что при слабом контроле опасные для здоровья человека вещества могут попасть и в торговую сеть, торгующую легальной продукцией", - пояснил он.

Также, по оценке Минсоцдел, не понятно, как будут поступать в Налогово-таможенный департамент необходимые для проверки акцизов по крепкому алкоголю данные, которые до сих пор поступали через государственный алкогольный регистр.

В-третьих, Минсоцдел считает осверхважным, чтобы Налогово-таможенный департамент смог и дальше проверять конкретные алкогольные продукты, их марки и документы с целью выявления возможных нарушений.

Министерство сельской жизни хочет отменить алкогольный регистр, поскольку по оценке министерства, к настоящему времени он утратил свою необходимость, так как информацию о связанных с алкогольной продукцией предприятиях и частично о самой продукции можно получить из других регистров и баз данных.

Также ведение регистра является дорогостоящим как для министерства, так и для мелких производителей. С октябре 2015 года по октябрь 2016 года на рынке появилось 15 новых малых пивоваренных заводов, которые зарегистрировали 215 новых продуктов и залатили госпошлину в общей сумме 2150 евро. Министерство сельской жизни несет расходы по ведению регистра, связанные с ИТ-обслуживанием и развитием.