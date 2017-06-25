Молодежь приглашается на семинары об искусстве

Молодежная организация «Открытая Республика» в июле приглашает молодежь принять участие в семинарах, которые будут посвящены искусству, медиа и социальной жизни. В фокусе семинаров общение и отношения — между представителями различных культур. Целью семинаров является свести вместе молодежь разных национальностей, поддерживая их совместные контакты и снижая межкультурные барьеры. Первый семинар пройдет 1 июля, и его темой станут театр, кино и музыка. Участие в семинаре, в том числе транспорт из Таллинна и обратно — бесплатное, однако количество мест ограничено, и требуется предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно на сайте организации или на ее страничке в сети Фейсбук. Подробнее рассказывает руководитель проекта Станислав Титушко: