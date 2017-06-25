ФИФА опровергла сообщение Daily Mail о расследовании в отношении сборной России на ЧМ-2014

Все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России до и во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии, дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Заметку английская газета опубликовала поздно вечером в субботу, передает ТАСС.

"Что касается Кубка конфедераций, то каждый игрок, участвующий в турнире, сдал кровь и мочу в рамках внепланового допинг-контроля. И пока все результаты как внеплановых тестов, так и послематчевых являются отрицательными. Более того, все игроки, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, включая всех футболистов сборной России, прошли допинг-тесты до и во время турнира. И все допинг-пробы также дали отрицательный результат", - сказали в пресс-службе ФИФА.

"Все образцы допинг-проб анализировались в аккредитованной лаборатории WADA в Лозанне. Та же процедура применяется и для Кубка конфедераций 2017 года", - отметили в пресс-службе.

"ФИФА подтверждает, что находится в тесном сотрудничестве с WADA в вопросе расследования обвинений, связанных с футболом, содержащихся в так называемом докладе Макларена. Однако ФИФА не может называть конкретных игроков, поскольку не может комментировать статус текущих расследований. В интересах ФИФА - чтобы все процедуры завершились как можно раньше, пока этого не произойдет, ФИФА будет не в состоянии предоставить более подробную информацию", - пояснили в пресс-службе организации.

Как сообщалось ранее, газета Daily Mail сообщила, что в общей сложности ФИФА подозревает в употреблении допинга 34 российских футболиста, в том числе и 23 игрока, входившие в заявку сборной на ЧМ-2014, передает Лента.

Daily Mail указывает, что эта история "ставит дополнительные вопросы о пригодности России к проведению чемпионата мира в 2018 году". Также отмечается, что впервые в истории под подозрением находится целая команда, к тому же национальная сборная. Источник газеты рассказал, что ФИФА имеет досье чрезвычайной доказательности и детальности о футболистах. О возможных мерах в статье не указывается, но собеседник газеты подтвердил, что расследование ведется.

В состав сборная России на чемпионате мира-2014 входили: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов, Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков.

Возглавлял команду Фабио Капелло. Российская сборная на чемпионате заняла третье место в группе H, набрав в трех матчах два очка.

Мутко: в российском футболе никогда не было и не будет проблем с допингом

Проблем с допингом в российском футболе никогда не было и не будет, обращать внимания на материалы британских СМИ не нужно. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, передает ТАСС.

"Не обращайте внимания на это, они (британские СМИ) с 2010 года пишут о нас негативно. В футболе никогда не было и не будет допинга - нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной. О каких программах они говорят?", - сказал Мутко.

"Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать", - добавил глава РФС.

"Вчера гулял по Казани, общался с болельщиками. Люди приехали семьями со всех уголков России и из других стран - Мексики, Чили. Все очень доброжелательны. Лучше бы они (британские СМИ) об этом написали, но они же не будут это делать. Если ты построил мост, никто не напишет, если рухнул - напишут, понимаете же", - отметил Мутко.

Нападки британских СМИ на российский спорт

В феврале 2017 года британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые, по ее данным, якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года на чемпионате Европы в Марселе.

В марте газета Daily Mail выпустила материал, в котором говорилось, что после мартовского матча чемпионата России по футболу "Локомотив" - "Спартак" была драка болельщиков. При этом материал сопровождался видеозаписью с потасовкой фанатов в лесу в летнее время года. Неделей ранее газета Daily Mirror проиллюстрировала статью об угрозах английским болельщикам со стороны российских фанатов на чемпионате мира по футболу 2018 года фотографиями с масленичных гуляний в Измайловском кремле от 25 февраля 2017 года. Фото, изображающие театрализованные кулачные бои, сопровождались подписями о жестокости российских ультрас.

Англия являлась одним из главных конкурентов России в 2010 году в борьбе за право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. В результате победила российская заявка.