Налогово-таможенный департамент начал кампанию против зарплаты в конверте

Налогово-таможенный департамент начал кампанию против зарплат в конвертах, чтобы привлечь внимание к проблемам, возникающим при выплате зарплаты в конверте и изменить отношение к ней. По данным исследования Эстонского института конъюнктуры в 2016 году зарплату в конверте получал каждый 12 работник . Подробнее об этом рассказывает старший сотрудник налогового аудита Налогово-таможенного департамента Евгений Шорон: