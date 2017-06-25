ФОТО: чтобы попасть на паром в порту Куйвасту, придется постоять в очереди несколько часов

Отмечавшим Иванову ночь на Сааремаа и возвращающимся в воскресенье на материк жителям Эстонии придется простоять до двух часов в очереди, чтобы попасть на паром.

"Перекрыты пешеходные дорожки, образовалась большая очередь и суматоха", - так описал ситуацию один из ожидающих очереди на паром, по словам которого, автомобили в очереди спонтанно образовали третью полосу движения.

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций компании TS Laevad Сирле Арро сказала новостному порталу ERR, что к 13 часам образовалась очередь из автомобилей протяженностью примерно в километр, а к 14 часам ее длина уже была 1,5 км.

По словам Арро, чтобы попасть на паром придется постоять в очереди от 1,5 до 2 часов.

За тем, какова очередь и сколько придется ждать, чтобы попасть на паром, Арро рекомендует следить на сайте praamid.ee, при этом работа сайта около 14 часов из-за большего числа посетителей была временно нарушена.

В четверг на линии Виртсу-Куйвасту было перевезено в общей сложности 12 142 пассажира, что на 16% больше чем в прошлом году в это же время. Транспортных средств было больше на 20%, чем в прошлом году.