Посетителей колеса обозрения "Лондонский глаз" эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда

Лодонская полиция эвакуировала людей с популярной у туристов достопримечательности "Лондонский глаз" и с Вестминстерского причала из-за неразорвавшегося снаряда времен одной из мировых войн.

Полицейских вызвали около 10:30 по местному времени, после того как на берегу Темзы был найден боеприпас, предположительно, времен Первой или Второй мировой войны, передает Русская служба Би-би-си.

Правоохранительные органы оцепили район на 40 минут. Сейчас оцепление снято.

"Лондонский глаз" (London Eye) - одно из крупнейших колес обозрения в Европе. В год его посещают почти четыре миллиона человек.