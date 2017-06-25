В понедельник начинается трудовое лето дружины школьников

В понедельник, 26 июня, в полдень на Ратушной площади состоится торжественное открытие трудового лета Эстонской дружины школьников, сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.

Торжества начнутся с шествия от площади Вабадузе, где дружинники соберутся к 11 часам, по Старому городу в сторону Ратушной площади. Шествие начнется в 11:45.

В этом году в дружину записались почти 1000 таллинских школьников. Половина из них будет работать в городских отрядах, а другая - за пределами Таллинна.

Нынешний сезон в дружине отличается тем, что вместе будут трудиться и отдыхать школьники из разных регионов Эстонии. Трудовое лето завершится слетом в Тоозиканну 15-17 августа.