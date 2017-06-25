В России продолжается скандал вокруг фильма "Матильда"

Картина режиссера Алексея Учителя о романтической связи будущего императора Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской пришлась не по душе депутату Госдумы Наталье Поклонской. По ее мнению, фильм оскорбляет чувства верующих. Премьера фильма состоится этой осенью. Почему же так ухабист его путь к зрителю, узнавал московский корреспондент "Актуальной камеры".

Фильм о любви наследника престола Николая Романова, будущего императора Николая Второго, и балерины Матильды Кшесинской еще находится в производстве, но при этом уже полгода является объектом прокурорских проверок - депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, уверена, что фильм оскорбляет чувства верующих.

Ведь Николай Второй канонизирован Русской православной церковью как старстотерпец, то есть мученик за веру - может ли у святого быть любовная интрижка с какой-то балериной?

«Актуальной камере» не удалось получить комментарий госпожи Поклонской, однако в интервью российским СМИ она заявляла следующее:

"Нет никакого смысла объяснять создателям этого фильма, почему нельзя глумиться над христианскими святынями, оскорблять имена, почитаемые православными. Потому как авторы киноленты это делают осознанно и далеко небескорыстно", - говорит депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Чтобы защититься от многочисленных проверок, с помощью которых госпожа Поклонская пытается препятствовать выходу фильма на экран, авторы картины заказали специальную экспертизу.