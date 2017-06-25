Традиционная выставка "Мужчина и женщина" в Пярну посвящена морским просторам

Четверть века ни одно пярнуское лето не обходится без традиционной выставки "Мужчина и женщина" в Музее современного искусства. На этот раз экспозиция посвящена теме мужчины, женщины и моря, передает "Актуальная камера".

Залы пярнуского Музея современного искусства украсили эмоциональные работы художников из стран, имеющих выход к Балтийскому морю. На суд публики представлены работы мастеров из Латвии, Литвы, Дании, Польши, Финляндии, Швеции, Германии и Эстонии.

"Единственный гость издалека - это исландский художник Хельги Фьетьёрсон, который тоже посвятил свою работу тем, кто остался в море, чьи души где-то на небе, в небесных просторах", - сказал организатор выставки Марк Соосаар.

Живописцы поют гимн любви, счастью и, конечно же, объединяющей всех морской стихии. В этом году международная выставка "Мужчина и женщина" посвящается видимым и невидимым связям, тому общему, что есть у нас и у других прибалтийских культур.

"Леннарт Мери будучи писателем сказал, что море объединяет. И, когда он стал президентом, он старался соединять народы Балтийского моря. Так что это его завещание, которые мы проводим в жизнь", - добавил Марк Соосаар.

24-я международная выставка "Мужчина и женщина" открыта в пярнуском Музее современного искусства до 3 сентября.