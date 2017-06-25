Актуальная камера 25.06.2017 (20:00)

Найдут ли Эдгар Сависаар и Юри Мыйз окончательно избирательный список для себя? Какие известные спортсмены пойдут на муниципальные выборы? Продолжит ли лихорадить город Калласте? В поддержку чего еще создадут группу в Рийгикогу? - читайте летний вопросник о политической жизни Эстонии на портале rus.err.ee.
Отмечавшим Иванову ночь на Сааремаа и возвращающимся в воскресенье на материк жителям Эстонии придется простоять до двух часов в очереди, чтобы попасть на паром.
Если через пару лет телеаудитория ETV+ составит менее трети от аудитории нынешнего лидера среди местных русскоязычных телеканалов, то, по словам председателя правления ERR Эрика Роозе, ему будет очень сложно обосновать дальнейшую необходимость в телеканале перед налогоплательщиками.