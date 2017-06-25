ВИДЕО ГОЛОВ: Германия обыграла Камерун со счетом 3:1 и вышла в полуфинал Кубка конфедераций

В матче 3-го тура группы В Кубка конфедераций – 2017 сборная Германии обыграла команду Камеруна. Встреча проходила на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась победой немцев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Тимо Вернер, а ещё один гол забил Керем Демирбай. За африканскую команду отличился Венсан Абубакар.

В параллельном матче сборная Чили и Австралии сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, сборная Германии вышла в полуфинал с первого места и сыграет 29 июня в полуфинале со сборной Мексики.

Команда Чили набрала в группе В пять очков и заняла второе место, австралийцы стали третьими с двумя баллами. Данный результат позволил чилийской команде выйти в 1/2 финала соревнований, австралийцы завершили выступление на турнире.

В полуфинале чилийцы сыграют со сборной Португалии. Встреча пройдет 28 июня в Казани.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.