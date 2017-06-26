В Колумбии затонуло судно с туристами, есть жертвы

Судно с примерно 170 туристами на борту затонуло на северо-западе Колумбии. Как сообщается, по меньшей мере шесть человек погибли. Более 20 человек отправлены в больницы, 16 остаются пропавшими без вести.

Власти сообщили, что 133 человека спасены, передает в понедельник Би-би-си.

Четырехпалубное прогулочное судно "Алмиранте" потерпело крушение на водохранилище Пеньоль, расположенном у туристического города Гуатапе.

Судя по видеозаписи кораблекрушения, опубликованной в "Твиттере" на страничке издания Noticias Caracol, судно погрузилось под воду наполовину за полминуты.

На видео можно разглядеть, как люди выпрыгивают из тонущего судна. На помощь им подошли несколько небольших прогулочных лодок.

По словам свидетелей, судно полностью ушло под воду меньше, чем за пять минут.

Капитан пожарной службы Луис Бернардо Моралес, участвующий в спасательной операции, сообщил, что судно потерпело крушение, находясь совсем недалеко от порта.

"Мы не знаем, была ли причиной затопления судна техническая неисправность, был ли это перегруз или что-то связанное с течениями", - сказал Моралес.

Гуатапе - это муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Город находится в 400 километрах от столицы Колумбии Боготы.