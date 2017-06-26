ТТУ с понедельника начинает прием заявлений от абитуриентов

Таллиннский технический университет (ТТУ) с понедельника, 26 июня, начинает прием новых студентов. Подавать заявления на поступление в вуз можно будет до 5 июля.

Об этом сообщила пресс-служба вуза, отметив, что документы можно подать на месте в ТТУ или круглосуточно в системе SAIS.

Для поступления на большинство специальностей бакалавриата, интегрированного обучения и прикладного высшего образования абитуриенту необходимо сдать экзамен по математике. На первой ступени высшего образования можно будет учиться по 35 программам, в магистратуре - по 48.

Таллиннский технический университет является крупнейшим и старейшим государственным техническим вузом Эстонии, основанным в 1918 году.

ТТУ включает в себя 8 факультетов и 4 колледжа, в которых обучается около 14 000 студентов.