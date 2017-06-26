Контавейт и Канепи ухудшили свои позиции в рейтинге WTA

Найдут ли Эдгар Сависаар и Юри Мыйз окончательно избирательный список для себя? Какие известные спортсмены пойдут на муниципальные выборы? Продолжит ли лихорадить город Калласте? В поддержку чего еще создадут группу в Рийгикогу? - читайте летний вопросник о политической жизни Эстонии на портале rus.err.ee.