Зопп улучшил свои позиции в рейтинге ATP, Иванов опустился

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 26 июня, Зопп поднялся на 9 строчек и занимает теперь 470-е место.

Первая ракетка страны Владимир Иванов опустился с 407-го на 409-е место.

Лидером мужского тенниса в мире остался британец Энди Маррей. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль. Третьим - Стен Вавринка из Швейцарии.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).