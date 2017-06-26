Керсти Кальюлайд отправилась с рабочим визитом в Италию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник и во вторник находится с рабочим визитом в Италии.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что в ходе визита глава государства встретится со спикером нижней палаты итальянского парламента, а также президентом Мальты.

Президент Эстонии примет участие и в Женском форуме, а именно - в обсуждении темы мира и безопасности. Женский форум - международная конференция, где встречаются лидеры общественного мнения со всей Европы и из стран Средиземноморья.

На встрече с председательствующим в Совете стран Евросоюза президентом Мальты Мари Луиз Корейро Прека будет обсуждаться двухстороннее межгосударственное сотрудничество, а также вопросы передачи председательства в Совете ЕС.

Предметом встречи со спикером нижней палаты итальянского парламента Лаурой Болдрини также станут вопросы предстоящего председательства Эстонии в Совете ЕС.