Использование датчика угарного газа станет в Эстонии обязательным с 2018 года

С 2018 года датчик угарного газа должен присутствовать во всех жилых помещениях, где установлено соединенное с трубой газовое устройство.

О том, что государство намерено сделать использование датчика угарного газа обязательным, портал rus.err.ee подробно писал еще прошлой осенью. Теперь же, как передает в понедельник, 26 июня, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Postimees, стало известно, что соответствующее постановление вступит силу с 2018 года.

Датчик не обязателен только в том случае, если техническими и строительными вспомогательными средствами исключено возникновение и попадание угарного газа в помещение.

"Обязанность установить датчик угарного газа будет зависеть от того, реально ли возникновение угарного газа и его попадание в помещение", - пояснил советник службы Министерства экономики по безопасности товаров и защите прав потребителя Аго Пелисаар.

Согласно правовым актам, датчик угарного газа необходимо установить в каждое помещение, где есть соединенное с трубой газовое устройство. Прежде всего - газовые устройства для подогрева воды.

Чиновник считает, что разумно установить датчик в каждое помещение, где есть устройство, в котором происходят процессы горения, из-за чего может образоваться и распространиться в помещении угарный газ. Например, в случае использования древесного топлива в печах, когда также может образоваться угарный газ в опасных концентрациях.