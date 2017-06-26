Несколько полезных советов от представителя турфирмы в разгар отпусков

В разгар сезона отпусков координатор маркетинга турфирмы "Tez Tour" Светлана Вертьянова напомнила, что не все страховые компании компенсируют затраты на лечение на месте, а также посоветовала решать возникшие в отеле проблемы сразу, вместо того, чтобы терпеть до окончания отпуска и жаловаться на недостатки по приезду домой.

Представитель турфирмы отметила в интервью для "Радио 4", что в случае отмены или задержки рейса, в зависимости от случая, компенсацию предоставляют как авиакомпания, так и турфирма.

"Если получается так, что рейс задерживается, а вы уже в аэропорту, то в зависимости от длительности задержки, авиакомпания предоставляет ваучеры на питание. Если задержка более длительная, то турфирма со своей стороны тоже предоставляет клиентам компенсацию в объеме стоимости размещения, которую он потерял, не поехав в отель вовремя", - отметила координатор маркетинга турфирмы и добавила, что информацию о вылете необходимо проверить за 24 часа до поездки либо на сайте аэропорта, либо у своего консультанта.

Если проблемы возникли по приезду в отель, то Вертьянова не советует терпеть 7-10 дней и предъявлять жалобы турфирме в Эстонии, потому что в такой ситуации уже невозможно исправить проблему, а отпуск может быть испорчен.

"Если в отеле произошла какая-то неприятная ситуация, например, не убрана комната, течет кондиционер, то нет смысла звонить в Эстонию — лучше сразу все проблемы решать на месте. В первую очередь нужно спуститься к администратору и сообщить о недостатках в номере, а также обратиться к местному представителю туристической компании", - сказала она.

Представитель турфирмы обязательно советует оформлять страховку на время путешествия, а в том случае, если есть страховка от банка, нужно обязательно изучить ее условия, чтобы оказавшись на месте, не понять, что те или иные траты не компенсируются.

"Стоит учитывать, что есть компании, которые работают по такой схеме, что услуги доктора нужно оплатить самому, взять чеки, и страховая компания компенсирует стоимость лечения уже по возвращении домой на основании чеков. Есть и другая история, когда на месте платить не нужно, и все оформляется напрямую страховой компанией и госпиталем", - отметила Вертьянова

Если во время путешествия возникает необходимость в лечении, то можно либо позвонить в свою страховую компанию на SOS-номер и уточнить, какие госпитали сотрудничают с данной страховой фирмой, либо позвонить туристическому представителю, который поможет скоординировать все, что касается страхового случая, советует специалист.

"Кроме того, перед поездкой нужно обязательно продумать, есть ли подходящие для путешествий документы и проверить сроки их действия", - добавила она.