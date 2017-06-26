В Финляндии в пиццерию бросили бутылку с зажигательной смесью

Двое неизвестных вечером 25 июня бросили в пиццерию в городе-спутнике Хельсинки - Эспоо, бутылку с зажигательной смесью. Никто не пострадал, помещение сильно потсрадало от огня.

Газета Helsingin Sanomat передала, что в ресторан бросили бутылку с зажигательной смесью. Владелец пиццерии рассказал газете, что злоумышленников было двое. По словам владельца ресторана, мужчины раньше приходили в пиццерию, и один из них угрожал ему, передает YLE.

Полиция вчера вечером задержала несколько человек. Во время пожара в ресторане находились люди, но никто не пострадал.

Пожар нанес ресторану большой материальный ущерб.

Полиция приступила к расследованию дела.