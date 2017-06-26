Департамент госинфосистем: необходимо обновить сертификаты 440 000 ID-карт

По сообщению департамента государственной инфосистемы (RIA), в течение этой недели следует обновить сертификаты 440 000 выданных до середины октября 2014 года ID-карт.

По словам Маргуса Арма, руководителя сферы eID RIA, обновление сертификатов необходимо, прежде всего, для обеспечения безопасности документов. "Нам известно, что, например, Google Chrome уже может ограничивать использование сертификатов с более слабым шифрованием. Это значит, что при помощи браузера Google Chrome нельзя будет получить доступ к электронным услугам. Для пользователей ID-карты это означает препятствия в повседневных делах, например, в использовании интернет-банка. Если владелец карточки своевременно не обновит её, то может создаться ситуация, когда ID-карту придется просто заменить", – сказал Арм.

Для того, чтобы произвести необходимые действия, со страницы https://installer.id.ee/ следует установить в компьютер новое программное обеспечение для ID-карты и следовать появляющимся на экране указаниям. Если программа не предлагает возможности обновления, то сертификаты карты обновлять не нужно.

Сейчас в обращении находится свыше 440 000 необновленных ID-карточек, сертификаты которых нельзя будет обновить с июля месяца. После 1 июля 2017 года можно будет обновлять только те сертификаты, что были выданы с середины октября 2014 по март 2016 года.

Удостоверения личности, выданные с марта прошлого года, уже оснащены новыми сертификатами.