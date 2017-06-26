Союз пациентов Эстонии критикует новый порядок возмещения стоимости лечения зубов

Вступающий в силу в июле этого года новый порядок возмещения стоимости лечения зубов не улучшит качество услуги, а спровоцирует увеличение очередей и дополнительные затраты на визиты к врачу, считает Союз пациентов.

В пресс-сообщении отмечается, что из 546 клиник договор о лечении совершеннолетних с больничной кассой заключила только 51 клиника, что неизбежно приведет к тому, что людям придется поменять своего зубного врача. А в новой клинике, которая находится дальше от дома, людей зачастую ждет и более длинная очередь. Представителей пациентов особенно волнует положение беременных, матерей маленьких детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, которые нуждаются в возмещении, но которое может остаться для них недоступным, передает портал err.ee.

Самое слабое место нововведения — цена, по которой больничная касса закупает услугу у зубных врачей.

"Учитывая стоимость услуг зубных врачей, создается впечатление, что зубы придется лечить наполовину, что в дальнейшем приведет к дополнительным затратам", - сказала исполнительный директор союза Кадри Таммепуу.

Например, на удаление старой пломбы и очищение дырки в зубе средства не предусмотрены. "По сути это то же самое, если человек оставляет невымытым подгоревший горшок и удивляется, почему еда не получается такой вкусной, как должна", - привела пример Таммепуу.

Утверждение министерства социальных дел о том, что на выделенные 6 млн евро можно указать больше услуг, само по себе, по мнению союза, корректно.

"Однако я не могу одобрить ситуацию, в которой количество достигается за счет качества, а также за счет здоровья и кошельков пациентов", - заявила Таммепуу. "Первым шагом к стабилизации ситуации могло бы быть быстрое исправление ошибок и принятие решения, которое поможет избежать страданий и барьеров при попадании к зубному врачу".