Более 50 000 человек выстроились в живую цепь с требованием закрыть бельгийские АЭС

Более 50 тысяч человек выстроились в воскресенье вечером в "живую цепь" протяженностью 90 км — от ограды атомной электростанции Tihange под Льежем до немецкого Ахена, требуя закрыть выработавшие свой ресурс две бельгийские атомные электростанции.

Участников акции оказалось значительно больше, чем ожидали организаторы, сообщило в понедельник, 26 июня, агентство ТАСС.

Живая цепь с плакатами выстроилась по территории трех сопредельных стран — Бельгии, Нидерландов и Германии. В акции в том числе приняли участие ряд депутатов бельгийского парламента, а также парламентов Валлонии и Фландрии, политиков и чиновников местных администраций.

Семь энергоблоков на двух АЭС Бельгии Doel и Tihange строились в 60-х и 70-х годах прошлого века. Согласно плану правительства, их должны были начать выводить из эксплуатации в 2008 году, однако в условиях мирового финансового кризиса специальный фонд, созданный для амортизации закрытия АЭС, было решено пустить на покрытие дефицита бюджета королевства, а срок службы станций продлить административным решением на десять лет. Две бельгийские АЭС обеспечивают до 60% энергопотребления страны.

После ряда исследований в литых стальных корпусах четырех из семи реакторов обнаружены глубокие трещины, которые невозможно отремонтировать без полного демонтажа конструкции. Впрочем, национальная энергетическая компания "Электрабель" уверяет, что приняла все необходимые меры предосторожности, проводит регулярные остановки и контроль безопасности реакторов, благодаря чему их работа не несет никакой угрозы.