Из-за мнения Андрея Кузичкина на Postimees пожаловались в Совет по прессе

Медиахолдинг Baltijas Mediju Allianse (BMA), в структуру которого входят в том числе телеканал ПБК и газета "МК-Эстония", пожаловался на газету Postimees в Совет по прессе.

Поводом для подачи жалобы стала написанная в газете колумнистом Андреем Кузичкиным статья под заголовком "Andrei Kuzitškin: Eesti maksumaksja taob kinni totraid «mänguasju»" (Андрей Кузичкин: эстонские налогоплательщики оплачивают дурацкие "игрушки"), которая была опубликована 31 мая.

По оценке BMA, материал содержит неверную информацию относительно ПБК.

Комментировать свою жалобу корреспонденту портала rus.err.ee в BMA отказались.

"До решения Совета по прессе концерн не дает комментариев по данному вопросу", - сообщили в пресс-службе BMA.

Совет по прессе решение по жалобе еще не вынес.