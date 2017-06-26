Из-за мнения Андрея Кузичкина на Postimees пожаловались в Совет по прессе ({{commentsTotal}})
Медиахолдинг Baltijas Mediju Allianse (BMA), в структуру которого входят в том числе телеканал ПБК и газета "МК-Эстония", пожаловался на газету Postimees в Совет по прессе.
Поводом для подачи жалобы стала написанная в газете колумнистом Андреем Кузичкиным статья под заголовком "Andrei Kuzitškin: Eesti maksumaksja taob kinni totraid «mänguasju»" (Андрей Кузичкин: эстонские налогоплательщики оплачивают дурацкие "игрушки"), которая была опубликована 31 мая.
По оценке BMA, материал содержит неверную информацию относительно ПБК.
Комментировать свою жалобу корреспонденту портала rus.err.ee в BMA отказались.
"До решения Совета по прессе концерн не дает комментариев по данному вопросу", - сообщили в пресс-службе BMA.
Совет по прессе решение по жалобе еще не вынес.
Редактор: Сергей Михайлов