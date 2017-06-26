В Таллинне из-за пожара из многоэтажного дома эвакуировали людей

В понедельник утром в Таллинне вспыхнул пожар в многоквартирном доме, спасатели эвакуировали жителей верхнего этажа.

В центр тревоги в 7:17 поступило сообщение, что из окна пятого этажа дома по Акадеэмиа теэ в Мустамяэ идет дым, котрый также просочился в подъезд. Никто не открывал дверь горящей квартиры, поэтому спасатели взломали ее и вошли, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели вывели всех находившихся на пятом этаже людей из дома ради их безопасности. В квартире никого не было, горели холодильник и плита. Причину пожара установит расследование.