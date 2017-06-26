Напротив Певческого поля построят заправочную станцию

Компания Circle K построит в начале Ласнамяэ на месте бывшей площадке по продаже автофургонов у Нарвского шоссе по соседству с Певческим полем автозаправочную станцию стоимостью полтора миллиона евро.

"Станция у Певческого поля будет построена для обслуживания транзитного направление от морского порта по Смуули теэ и далее к таллиннской окружной дороге. Мы также ориентируемся на публику, посещающую концерты и мероприятия на Певческом поле", - сказал директор по розничным продажам компании Раймо Вахтрик.

АЗС у Певческого поля расположится на участке площадью 4000 м2 рядом с пересечение улицы Турба и Нарвского шоссе, где раньше раполагалась площадка по продаже автофургонов. Строительство планируется завершить к осени.