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Напротив Певческого поля построят заправочную станцию ({{commentsTotal}})

На бывшей площадке по продаже автофургонов в Ласнамяэ построят АЗС.
На бывшей площадке по продаже автофургонов в Ласнамяэ построят АЗС. Автор: google
Эстония
Эстония

Компания Circle K построит в начале Ласнамяэ на месте бывшей площадке по продаже автофургонов у Нарвского шоссе по соседству с Певческим полем автозаправочную станцию стоимостью полтора миллиона евро.

"Станция у Певческого поля будет построена для обслуживания транзитного направление от морского порта по Смуули теэ и далее к таллиннской окружной дороге. Мы также ориентируемся на публику, посещающую концерты и мероприятия на Певческом поле", - сказал директор по розничным продажам компании Раймо Вахтрик.

АЗС у Певческого поля расположится на участке площадью 4000 м2 рядом с пересечение улицы Турба и Нарвского шоссе, где раньше раполагалась площадка по продаже автофургонов. Строительство планируется завершить к осени.

Редактор: Артур Тооман



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Напротив Певческого поля построят заправочную станцию

Компания Circle K построит в начале Ласнамяэ на месте бывшей площадке по продаже автофургонов у Нарвского шоссе по соседству с Певческим полем автозаправочную станцию стоимостью полтора миллиона евро.

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