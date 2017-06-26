Маргус Цахкна и Марко Михкельсон выходят из партии IRL

Бывший председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна и председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон сообщили в понедельник, что решили выйти из IRL.

"Я решил покинуть партию Союз Отечества и Res Publica. Я принял это решение еще когда партия весной проголосовала против моих предложений о большей открытости и модернизации партии, - написал Цахкна в социальных сетях. - Тогда мне стало ясно, что в будущем наши пути разойдутся, а сохранение новым руководством старого курса только укрепило это решение".

"Я решил выйти из Союза Отечества и Res Publica. Я делаю это, скрепя сердце, потому что в течение последних 16 лет я благодаря партии приобрел много нового опыта и нашел друзей на всю жизнь. Но ничего не поделаешь, IRL, к сожалению, больше не та политическая сила, чьи позиции совпадали бы с моими взглядами на современную Эстонию и наше будущее", - отметил Михкельсон.

Цахкна и Михкельсон останутся в Рийгикогу в качестве беспартийных депутатов и обещают не баллотироваться на муниципальных выборах в этом году.