Подозрительный чемодан вызвал переполох в центре Таллинна

В понедельник, 26 июня, в центре Таллинна на улице Кивисилла ненадолго было перекрыто движение из-за подозрительного чемодана. Информация об оставленном предмете поступила властям в 11:43.

"Центр тревоги получил сообщение об оставленном на улице Кивисилла чемодане. На месте работали полицейские и специалисты Спасательного департамента. Kак обычно в таких ситуациях, на месте был создан периметр для обеспечения безопасности", - прокомментировала корреспонденту портала rus.err.e пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Виктория Корпан.

В ходе проверки выяснилось, что чемодан оказался пустым.

В настоящее время движение на месте происшествия нормализовано.