Tele2 построит в Эстонии более 400 новых базовых станций сети 4G

Оператор сотовой связи Tele2 летом текущего года приступит к строительству 434 новых базовых станций, за счет которых его зона покрытия сетью стандарта 4G достигнет 99% территории Эстонии.

Работы планируется завершить в течение этого года, сообщила в понедельник пресс-служба Tele2.

В общей сложности будут построены 434 новые базовые станции, в том числе 213 — в Харьюском уезде.

По словам главы радиосети Tele2 Танела Сарри, цель работ — покрыть всю территорию страны сетью стандарта 4G, а также дополнительно повысить скорость интернет-соединения и объемов передачи данных.

Он добавил, что наибольший объем работ будет проведен в Таллинне и Харьюмаа, где наблюдается резкий рост использования мобильного интернета. "В Харьюмаа мы покроем более 90% Таллинна и все крупные населенные пункты технологией агрегации несущих частот, позволяющей повысить скорость (интернет-соединения)", - сказал Сарри, уточнив, что в результате средняя скорость мобильного интернета в сети Tele2 повысится в этом регионе в 2-3 раза.

В прошлом году средняя скорость скачивания данных в сети Tele2 составила около 50 мегабит в секунду, а зона покрытия сети 4G, по данным Департамента технического надзора, достигла 96% территории Эстонии.