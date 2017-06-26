В первом квартале прирост туристов в Эстонии составил 13%

Согласно отчету организации Европейской туристической комиссии (ETC), занимающейся продвижением туризма в Европе, общее количество туристов, приезжающих в Эстонию, в первом квартале этого года увеличилось на 13%.

В квартальном отчете ETC отмечается, что несмотря на геополитическую нестабильность в Европе, количество туристов в европейских странах постепенно увеличивается — в 2016 году прирост составлял 2%, а в первом квартале 2017 года показатель приблизился к 3%.

Общее количество туристов, приезжающих в Эстонию, в первом квартале этого года увеличилось на 13%. В исследовании прирост объясняется тем, что на сегодняшний день Эстония воспринимается как безопасная страна.

Среди европейских стран самый высокий прирост потока туристов в начале этого года наблюдался в Исландии, он составил 54%. В Португалии аналогичный показатель составил 25%, на Мальте — 23%, в Болгарии — 19% и в Финляндии — 18%.

В Европе заметно возросло количество туристов из России, что напрямую связано с укреплением курса рубля. В Эстонии прирост российских туристов в первый квартал года составил около 35%.