Тереза Мэй договорилась с североирландскими юнионистами о поддержке правительства консерваторов

Консервативная партия Великобритании, не набравшая большинства на досрочных парламентских выборах в начале июня, и Демократическая юнионистская партия (ДЮП) заключили договор, согласно которому североирландская партия будет поддерживать тори при голосовании по ключевым вопросам, хотя формальной коалиции создано не будет.

Об этом в понедельник, 26 июня, сообщила Русская служба Би-би-си.

Заключению договоренности предшествовали две недели интенсивных переговоров.

Досрочные парламентские выборы в Британии были объявлены премьер-министром Терезой Мэй для усиления большинства правящей партии в парламенте, однако привели к противоположному результату: консерваторы остались самой крупной партией в Палате общин, но потеряли 12 мандатов, а вместе с ними и парламентское большинство, необходимое для проведения решений.

Однако большинства не набрали и другие партии, что привело к "подвешенному парламенту", когда ни одна партия не может принимать решения самостоятельно, без поддержки других. Такое в Британии случалось всего дважды за последние 100 лет.

Голосов 10 депутатов-юнионистов будет достаточно для того, чтобы консерваторы могли проводить необходимые им решения, не опасаясь торпедирования со стороны оппозиции — в первую очередь, лейбористов.

Представители ДЮП в парламенте согласились голосовать солидарно с консерваторами по ключевым вопросам в Палате общин, однако формальной коалиции создано не будет.

Детали соглашения не разглашаются, хотя представители оппозиции уже заявили, что Тереза Мэй обязана их обнародовать. Известно, что переговоры фокусировались на вопросах финансовой поддержки Северной Ирландии и "брексита".

По словам лидера ДЮП Арлин Фостер, Северная Ирландия получит в региональный бюджет дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов в рамках соглашения о поддержке правительства меньшинства Консервативной партии, сообщило агентство ТАСС. Таким образом, финансовая поддержка Северной Ирландии достигнет 1,5 млрд фунтов.

ДЮП защищает единство с Великобританией и выступает против референдума об объединении Ирландии и Северной Ирландии. Партия также последовательно выступает против однополых браков и абортов.