ФОТО: в Таллинне прошел праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС

В четверг вечером, 29 июня, в Таллинне на площади Вабадузе прошел бесплатный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

С приветствием выступили председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

На сцене выступили музыканты и ансамбли из Эстонии, известные разным поколениям зрителей: Вайко Эплик, Кадри Вооранд, Марье Юрьенс с Estonian Cello Ensemble, Eesti Raadio Laste Laulustuudio, Kukerpillid, Генка, Winny Puhh, Estonian Voices, NOËP, Frankie Animal, Miljardid и общий хор под руководством Вероники Портсмут.

Специально для концерта на площади была создана зона кафе, игровая площадка-лабиринт от Laste Vabariik, различные мастерские и уникальная инсталляция, которая напоминает цифровой лес и рассказывает об основной идее председательства Эстонии – "Единство через равновесие". Девиз отражает постоянный поиск равновесия между традиционной культурой, природой и новыми технологиями. Авторами территории цифрового леса, которая состоит из 700 одинаковых элементов из дерева объемом 7 кубических метров, стали Силле Пихлак и Сийм Туксам из архитектурной практики PART.

При партнерстве с Таллиннским фестивалем уличной еды на площади Вабадузе была создана специальная зона кафе и семейных ресторанов. Представлены следующие кафе: специализирующееся на местной рыбе KrõbeRäim, бублики от Bite My Bagel, азиатские вкусы от food-truck Kolm Nuudlit, сирийская кухня от MTÜ Mondo, мастер по изготовлению питы Street Food Team, BBQ Truck из Латвии, автобус-кафе от Таллиннского университеа Nohik и Paulig Coffee Truck.

Для самых маленьких посетителей концерта на площади Вабадузе со стороны Русского театра был создан лабиринт-игровая площадка и мастерские от Laste Vabariik.

ETV+ транслировал концерт в прямом эфире. Ведущая – Елена Соломина.