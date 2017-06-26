В четверг на площади Вабадузе состоится концерт в честь председательства Эстонии в Совете ЕС

В четверг вечером, 29 июня, в Таллинне на площади Вабадузе состоится концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза. На площади также будет создана зона кафе, игровая площадка-лабиринт от Laste Vabariik, различные мастерские и уникальная инсталляция, которая будет напоминать цифровой лес.

Начиная с понедельника на площади Вабадузе начнется строительство своеобразного цифрового леса, который расскажет об основной идее председательства Эстонии – "Единство через равновесие". Девиз отражает постоянный поиск равновесия между традиционной культурой, природой и новыми технологиями. Авторами территории цифрового леса, которая состоит из 700 одинаковых элементов из дерева объемом 7 кубических метров, стали Силле Пихлак и Сийм Туксам из архитектурной практики PART.

При партнерстве с Таллиннским фестивалем уличной еды на площади Вабадузе будет создана специальная зона кафе и семейных ресторанов. Будут представлены следующие кафе: специализирующееся на местной рыбе KrõbeRäim, бублики от Bite My Bagel, азиатские вкусы от food-truck Kolm Nuudlit, сирийская кухня от MTÜ Mondo, мастер по изготовлению питы Street Food Team, BBQ Truck из Латвии, автобус-кафе от Таллиннского университета Nohik и Paulig Coffee Truck. В зоне кафе будут располагаться длинные столы для того, чтобы можно было бы удобно пообедать.

Для самых маленьких посетителей концерта на площади Вабадузе со стороны Русского театра будет создан лабиринт-игровая площадка и мастерские от Laste Vabariik. Здесь можно будет играть, веселиться и мастерить.

На концерте выступят музыканты и ансамбли из Эстонии, известные разным поколениям зрителей: Вайко Эплик, Кадри Вооранд, Марье Юрьенс с Estonian Cello Ensemble, Eesti Raadio Laste Laulustuudio, Kukerpillid, Генка, Winny Puhh, Estonian Voices, NOËP, Frankie Animal, Miljardid и общий хор под руководством Вероники Портсмут. Между выступлениями артистов прозвучат композиции DJ и продюсера Сандера Мёльдера.

С приветствием к горожанам обратятся председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонской Республики Юри Ратас.

Мероприятие бесплатное.

Прямую трансляцию концерта и других праздничных мероприятий можно будет увидеть в эфире ETV+ c комментарием Елены Соломиной с 18.40 до 21.00, а также услышать в эфире "Радио 4" с комментарием Киры Эвве и Александра Хусаинова с 20.00 до 21.00.