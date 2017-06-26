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В Таллинне проходит праздничный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС ({{commentsTotal}})

Председательство в ЕС
Председательство в ЕС
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В четверг вечером, 29 июня, в Таллинне на площади Вабадузе проходит бесплатный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

В 18:40 состоялась первая, закрытая часть праздничного концерта в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС из таллиннского Котла культуры, где также прозвучали речи высокопоставленных гостей. С приветствием выступили председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

В 20:15 началась трансляция концерта на площади Вабадузе. На сцене выступают музыканты и ансамбли из Эстонии, известные разным поколениям зрителей: Вайко Эплик, Кадри Вооранд, Марье Юрьенс с Estonian Cello Ensemble, Eesti Raadio Laste Laulustuudio, Kukerpillid, Генка, Winny Puhh, Estonian Voices, NOËP, Frankie Animal, Miljardid и общий хор под руководством Вероники Портсмут.

Специально для концерта на площади была создана зона кафе, игровая площадка-лабиринт от Laste Vabariik, различные мастерские и уникальная инсталляция, которая напоминает цифровой лес и рассказывает об основной идее председательства Эстонии – "Единство через равновесие". Девиз отражает постоянный поиск равновесия между традиционной культурой, природой и новыми технологиями. Авторами территории цифрового леса, которая состоит из 700 одинаковых элементов из дерева объемом 7 кубических метров, стали Силле Пихлак и Сийм Туксам из архитектурной практики PART.

При партнерстве с Таллиннским фестивалем уличной еды на площади Вабадузе была создана специальная зона кафе и семейных ресторанов. Представлены следующие кафе: специализирующееся на местной рыбе KrõbeRäim, бублики от Bite My Bagel, азиатские вкусы от food-truck Kolm Nuudlit, сирийская кухня от MTÜ Mondo, мастер по изготовлению питы Street Food Team, BBQ Truck из Латвии, автобус-кафе от Таллиннского университеа Nohik и Paulig Coffee Truck.

Для самых маленьких посетителей концерта на площади Вабадузе со стороны Русского театра был создан лабиринт-игровая площадка и мастерские от Laste Vabariik.

На "Радио 4" трансляция с комментарием Киры Эвве и Александра Хусаинова пройдет с 20:00 до 21:00.

Редактор: Дина Малова

концертпредседательство в есплощадь вабадузе


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