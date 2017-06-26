Еврокомиссары не останутся на Певческий праздник из-за церемонии в честь Гельмута Коля

Ряд членов Европейской комиссии, которые планировали посетить молодежный праздник песни и танца во время визита в Таллинн в связи с началом председательства Эстонии в Совете ЕС, отказались от этого плана, чтобы принять участие в посвященной Гельмуту Колю мемориальной церемонии, которая пройдет в субботу в Страсбурге.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба представительства Еврокомиссии в Эстонии.

28 членов Еврокомиссии во главе с ее президентом Жан-Клодом Юнкером и председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг и пятницу посетят Таллинн для участия в мероприятиях в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС.

В субботу, 1 июля, в здании Европарламента в Страсбурге (Франция) пройдет мемориальная церемония в честь бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, в которой примут участие нынешние и бывшие лидеры европейских государств. На церемонии также будет присутствовать премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

По данным агентства BNS, праздник песни и танца в воскресенье все же планирует посетить эстонский еврокомиссар Андрус Ансип.

Гельмута Коля, скончавшегося 16 июня в возрасте 87 лет, называют отцом воссоединения Германии и ключевым участником европейской интеграции. Коль — один из трех обладателей титула почетного гражданина Европы. Двое других — Жан Монне и Жак Делор.