МуПо просит помощи в поимке нападающей на людей собаки

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) просит помощи в поимке свободно гуляющей и нападающей на людей в районе Пирита собаки.

Последнее сообщение и заявление о нападении собаки Муниципальная полиция получила в понедельник. Согласно заявлению, в Иванов день на перекрестке Вяйна-Виймси собака напала на ехавших на велосипедах мужчину и его 6-летнюю дочь.

"Мы подъехали к перекрестку улиц Вяйна и Виймси в Меривялья, когда я заметил большого свободно гуляющего пса, который двигался по направлению к нам. Мы остановились, слезли с велосипедов, при этом наблюдая за собакой", - написал мужчина в заявлении и отметил, что дальше все произошло очень быстро - собака подошла ближе и напала на них.

"Я смог встать между собакой и ребенком так, что пес (к счастью!) напал на меня. Я упал, и громко закричал так, что собака меня отпустила. Потом я поднялся и направляя велосипед вперед, оттолкнул собаку", - так описал ситуацию мужчина.

Предположительно та же собака нападала на людей и в других близлежащих местах, в том числе и на маленького мальчика рядом с пивным баром Õlletuba Jussi в Меривялья.

Инспектор опорного пункта МуПо в Пирита Анне Ярве в понедельник отправилась на поиски собаки.

По её словам, речь идет об очень тревожном сигнале, поскольку в обоих случаях присутствовали маленькие дети, и нападение собаки оставляет в их психике глубокую рану, от которой они могут так и не оправиться.

Ярве добавила, что владелец собаки может даже и не знать, что его питомец нападает на людей.

"Собаки бывают разные, и вовсе не исключено, что, когда владелец собаки приходит домой, то его любимец на месте и ведет себя как паинька. Но как только хозяин уходит из дома, он отправляется гулять и нападать на людей. Я встречалась в своей работе с такими случаями", - отметила инспектор.

MуПо просит всех, кто видел изображенного на снимке пса, позвонить в приют животных Varjupaikade MTÜ по телефонам 51 41 431 или по короткому номеру Муниципальной полиции 14 410, который доступен круглосуточно.

Также МуПо просит владельца собаки связаться с дежурным Муниципальной полиции по телефону 14 410 или с инспектором Пиритаского опорного пункта Анне Ярве по телефону 53 007 449.