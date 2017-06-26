В Хельсинки стартовала неделя мероприятий за права сексуальных меньшинств Helsinki Pride

В понедельник, 26 июня, в столице Финляндии открылась неделя Helsinki Pride, в рамках которой в Хельсинки пройдет большое число мероприятий, посвященных ЛГБТ-сообществу.

Организатором Helsinki Pride является HeSeta — крупнейшая региональная организация, представляющая сексуальные меньшинства и их права, сообщило в понедельник финское телерадиовещание Yle.

Цель Helsinki Pride – улучшить ситуацию с правами сексуальных меньшинств, привлечь внимание к затрагивающим ЛГБТ-сообщество проблемам, до сих пор существующим в финском обществе, а также подчеркнуть тот факт, что свобода быть таким, какой ты есть, – это право каждого человека вне зависимости от пола, возраста, цвета кожи или ориентации.

Темой прайд-недели 2017 года стала "Свобода и ответственность", которая берет начало в праздновании столетия независимости Финляндии. Организаторы прайд-недели хотят возродить дискуссию о правах человека, равенстве и равноправии с точки зрения как общества, так и индивидуума.

Кульминацией прайд-недели, в течение которой в столице пройдет серия мероприятий, посвященных ЛГБТ-тематике, станет парад, который состоится в ближайшую субботу.

В этом году парад начнется на площади Кансалайстори в 12:00, откуда колонна участников стартует в 13:00, двигаясь по центру города по направлению к парку Кайвопуйсто. Парад завершится пикником на природе.