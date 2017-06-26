Большой Барьерный риф Австралии оценили в 42 млрд долларов

В компании Deloitte подсчитали прямую и косвенную прибыль, которую приносит Австралии существование Большого Барьерного рифа. Расчет экономической, социальной и культурной ценности рифа позволил экспертам оценить примерно рыночную стоимость самого крупного в мире живого организма.

Сегодняшняя стоимость рифа - 42 миллиарда долларов. Он ежегодно приносит экономике Австралии 4,8 млрд долларов и обеспечивает 64 тысяч рабочих мест, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на Deloitte.

Кроме того, существование рифа предоставляет материалы для исследования ученым, привлекает в Австралию туристов, что увеличивает прибыль авиакомпаний, и дает еще ряд преимуществ национальной экономике.

"Как крупнейший живой организм в мире, и одна из наиболее разнообразных и сложных экосистем планеты, Большой Барьерный риф по праву считается бесценным и незаменимым", - говорится в исследовании.

Большой Барьерный риф в последние годы страдает от "отбеливания". Оно связано с тем, что его кораллы теряют зооксантеллы. Это отдельные организмы, живущие в симбиозе с кораллами. Когда коралл подвергается стрессу или потенциально опасному воздействию, зооксантеллы его покидают.

Именно это и происходит с Большим Барьерным рифом уже второй год подряд, уверены ученые.

Исследователи считают, что процесс угрожает самому существованию рифа.